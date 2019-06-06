Избил приятельницу до смерти: столичная полиция задержала подозреваемого в преступлении

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Житель столицы был задержан вчера по подозрению в избиении 26-летней девушки, которая через три дня после случившегося скончалась в больнице. По данным полиции, подозреваемый избил жертву 25 мая в заброшенном здании на улице Василе Лупу в секторе Буюканы.

Задержанный – 27-летний мужчина. И жертва, и агрессор – люди без постоянного места жительства, пишет deschide.md.

Избитую девушку госпитализировали в больницу скорой помощи 27 мая, но через несколько дней она скончалась. На основании судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время подозреваемый задержан на 72 часа. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.