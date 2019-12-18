Избил падчерицу и угрожал семье: жителя Бричан приговорили к 2,5 годам тюрьмы за насилие

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о вынесении судом приговора в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев жителю села Перерыта Бричанского района. Обвиняемый применил физическое и психологическое насилие в отношении трёх членов семьи, хотя ему было запрещено приближаться к дому в течение 3 месяцев.

23-летний агрессор был обязан покинуть дом из-за своего поведения по отношению к семье. Он проживал в доме с женщиной из того же населённого пункта, с её 8-летней дочерью и матерью. Однако мужчина нарушил предписание суда и, заявившись домой в пьяном виде, напал на членов семьи.

В следующий раз мужчина пришёл для обсуждения примирения, однако также в состоянии опьянения. Беседа переросла в конфликт, и сожительнице пришлось скрываться у соседей. Когда обвиняемый вошёл в дом, там находилась дочь сожительницы. Агрессор несколько раз ударил её. В итоге у девочки диагностировали травму головного мозга, перелом нижней челюсти, а также иные травмы лица и тела.

По требованию прокуратуры мужчина был арестован, а затем приговорён к лишению свободы на срок 2,5 года.