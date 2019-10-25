Избил и отобрал деньги и телефон: за нападение на бендерчанку злоумышленника ждёт суд

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В Бендерах завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина Молдовы. Он обвиняется в совершении разбойного нападения.

По данным следствия, ночью 7 апреля в одном из городских ночных клубов обвиняемый познакомился с девушкой. После совместного времяпровождения он провёл свою новую знакомую домой, пишет novostipmr.com.

Когда девушка открывала входную дверь, мужчина силой толкнул её в квартиру и стал избивать, требуя выдать имевшиеся в доме деньги. Затем похитил у жертвы 180 долларов, 400 приднестровских рублей и мобильный телефон.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные кровоподтёки и раны. Обвиняемый был заключён под стражу. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.