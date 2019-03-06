Избил до потери сознания и бросил: житель Григориополя погиб от руки собутыльника

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Сообщение в дежурную часть Григориопольского РОВД поступило от 33-летнего жителя посёлка Маяк. 4 марта в доме родителей заявителя был обнаружен труп 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал травматический шок. У мужчины обнаружены множественные переломы, пишет mvdpmr.org.

В течение суток оперативники задержали подозреваемого – 49-летнего местного жителя. Как выяснилось, инцидент произошёл вечером 25 февраля. Трое знакомых распивали спиртные напитки. Двое из них поссорились. Деревянным подлокотником от дивана гость избил хозяина до потери сознания и скрылся. Орудие преступления мужчина выбросил в колодец.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.