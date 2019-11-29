Из жертвы в преступники: таксист инсценировал собственное ограбление, чтобы ему простили долг

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24-летнему уроженцу Теленештского района, который проживает в Кишинёве, грозит уголовное наказание за дачу ложных показаний. Он сообщил полиции, что его ограбили. Правоохранители провели расследование, но то, что они обнаружили в итоге, превосходит всякое воображение.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, мужчина неофициально работал таксистом в Кишинёве. Он придумал инсценировать собственное ограбление, чтобы хозяин автомобиля, на котором он работал, простил ему долг.

Так, он заявил полицейским, что 21 ноября два человека вызвали его и попросили отвезти из Кишинёва в Оргеев. Приехав в Оргеев, пассажиры заплатили ему 200 леев и попросили подождать. Спустя два часа клиенты попросили водителя отвезти их в Теленешты, заплатив ему 400 леев. Подъехав к селу Михэлаша, пассажиры, по словам таксиста, накинулись на него, пригрозив предметом, похожим на пистолет, и забрали 2 400 леев, а также рабочий телефон. После этого клиенты скрылись в неизвестном направлении, рассказал водитель.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, после чего следователи провели ряд мер, направленных на раскрытие преступления: взяли показания других лиц, проверили камеры видеонаблюдения, а также прошлись по местным заведениям. В итоге полицейские пришли к выводу, что преступление было инсценировано самим таксистом.

Выслушав обвинения правоохранителей, водитель признал свою вину. Он рассказал следователям, что пошёл на этот шаг, чтобы владелец автомобиля простил ему долг за прокат машины, на которой он работал.

По факту дачи ложных показаний было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф в размере 6 000 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы до 2 лет.