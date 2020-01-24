Из закрытого на карантин китайского города вернулись три молдавских музыканта

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Молдавские музыканты были в 50-дневном туре в Китае и выступали в городе Ухань, который власти закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Молдавских музыкантов отправили домой, один из них в настоящее время находится на карантине, с двумя другими ситуация неизвестна. Один из музыкантов работает в Органном зале. Директор учреждения Лариса Зубку отметила, что музыкант принял все меры безопасности.

– Из Органного зала был только один человек. Он явился на работу в первый день и был отправлен ​​на обследование. Сегодня он пошел к врачу, сдал все анализы и находится на карантине, – отметила директор Органного зала.

Двое других музыкантов – студенты Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Ректор института Виорика Мельник отметила, что не знает, где находятся молодые люди, так как у них сейчас каникулы, передаёт diez.md.

Напомним, что из-за распространения вируса в 10 городах Китая ввели жесткие карантинные меры. В частности, приостановили сообщение с городом Ухань, закрыв аэропорты и железнодорожные станции. Число жертв увеличилось до 26 человек, а более 830 человек инфицированы вирусом. Риск распространения вируса крайне высок.