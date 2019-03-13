Из-за возгорания растительности житель Дубоссар остался без авто (ФОТО)

Из-за возгорания растительности житель Дубоссар остался без авто (ФОТО)

Около 18 гектаров выгоревшего камыша, повреждённый мотоблок и сгоревший автомобиль – последствия пожара в одном из сёл Дубоссарского района. Возгорание сухих растений произошло 11 марта на берегу реки Ягорлык.

Из-за сильного ветра пламя распространилось очень быстро. Оно перекинулось на хозяйственную постройку, расположенную на территории частного домовладения. Под деревянным навесом находилась “Нива” и мотоблок. Сельскохозяйственное орудие хозяин жилья и соседи сумели вытащить из огня.

Уберечь автомобиль не удалось, пишет mvdpmr.org. К моменту прибытия пожарной охраны транспортное средство выгорело полностью.

Обстоятельства инцидента выясняются. Причину возгорания и материальный ущерб предстоит установить.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md