Из-за возгорания растительности житель Дубоссар остался без авто (ФОТО)

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Около 18 гектаров выгоревшего камыша, повреждённый мотоблок и сгоревший автомобиль – последствия пожара в одном из сёл Дубоссарского района. Возгорание сухих растений произошло 11 марта на берегу реки Ягорлык.

Из-за сильного ветра пламя распространилось очень быстро. Оно перекинулось на хозяйственную постройку, расположенную на территории частного домовладения. Под деревянным навесом находилась “Нива” и мотоблок. Сельскохозяйственное орудие хозяин жилья и соседи сумели вытащить из огня.

Уберечь автомобиль не удалось, пишет mvdpmr.org. К моменту прибытия пожарной охраны транспортное средство выгорело полностью.

Обстоятельства инцидента выясняются. Причину возгорания и материальный ущерб предстоит установить.