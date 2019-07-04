Из-за стихии на юге и в центре страны без света остались более 50 тысяч потребителей

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Поставщик электроэнергии сообщает, что работы по устранению неисправностей, возникших в результате непогоды в центре и на юге страны, продолжаются. Благодаря вмешательству специалистов за последние 12 часов к электроэнергии вновь были подключены более 27 000 потребителей. Стоит отметить, что всего в результате стихии без света остались 50 382 потребителя.

По данным пресс-службы компании Red Union Fenosa, оперативные группы продолжают ремонтировать воздушные линии электропередач, которые были повреждены в результате непогоды, и работают над тем, чтобы потребители, которые до сих пор остаются без света, были как можно быстрее подключены к электроснабжению.

За последние часы было зарегистрировано большое количество сообщений о повреждениях линий электропередач (164 сообщения, 126 из которых были локализованы). В связи с повышенными рисками Red Union Fenosa призывает жителей страны соблюдать правила электробезопасности во избежание несчастных случаев.

Для того, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током в некоторых населённых пунктах Каушанского, Штефан-Водского, Комратского, Кагульского, Чимишлийского, Чадыр-Лунгского и Леовского районов частично или полностью была прекращена подача электроэнергии. После проверки и проведения необходимых работ электроснабжение возобновится.