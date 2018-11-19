Из-за снегопада некоторые самолёты наворачивали круги над Кишинёвом перед посадкой

Неблагоприятные метеоусловия сказались не только на движении по национальным трассам, но и на деятельности аэропорта в Кишинёве.

Так, некоторые рейсы задерживаются, некоторые были отменены, а ряд самолётов делали круги над столицей Молдовы перед посадкой, пишет diez.md.

На официальной странице Международного аэропорта Кишинёва опубликовано сообщение, в котором пассажиров предупреждают об изменениях в табло полётов, которые произошли из-за погодных условий. Те, кто запланировал на сегодня рейс, может проверить соответствие времени здесь.

Кроме этого, блог авиации Runway 08 опубликовал на своей странице информацию о том, что некоторые самолёты кружились над Кишинёвом до тех пор, пока им не удалось приземлиться на взлётно-посадочную полосу.