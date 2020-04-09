Из-за пандемии коронавируса Радоница в Молдове переносится на 6-8 июня (ВИДЕО)

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Из-за пандемии коронавируса, затронувшей нашу страну, в этом году так называемые родительские дни или дни поминовения усопших в Молдове будут перенесены на 6-8 июня. Об этом после встречи с президентом Игорем Додоном заявил Митрополит Кишинева и Всея Молдовы Владимир.

– Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы выступим с рекомендацией, чтобы поминальные дни были перенесены на 6, 7 и 8 июня, – сказал он, отметив, что данные дни были выбраны с учетом другого большого православного праздника – Троицы.

Напомним, что сегодня стало известно что Благодатный огонь все-таки прибудет на Пасху в Молдову. Его доставят под патронатом президента. Состоится и Пасхальное богослужение, но без прихожан. Они смогут посмотреть его дома в прямом эфире.

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