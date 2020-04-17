Из-за пандемии коронавируса президент перенес несколько важных зарубежных визитов

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Об этом глава государства рассказал в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Еще несколько недель назад должен был состояться мой официальный государственный визит в Китай. Был запланирован визит в РФ, чтобы принять участие в Параде Победы, который было решено перенести так же, как решили перенести Марш Победы и мы. Также в апреле был запланирован официальный визит в Сербию, – рассказал Игорь Додон, отвечая на вопрос Accent TV.

Глава государства отметил, что пока рано говорить о том, визит в какую страну он совершит после того, как закончится эта ситуация.

– Главное, чтобы мы держали ее под контролем. Когда всё закончится – посмотрим, исходя из необходимости, из того, что будет срочным. Срочно – это и Китай, и Россия, и ЕС. Посмотрим, что будет с Ассамблеей ООН в этом году в Нью-Йорке, которая должна быть во второй половине сентября, – подытожил Додон.

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