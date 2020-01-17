Из-за ошибок правительства Санду мы потеряли четыре месяца в деле о концессии аэропорта, – министр юстиции

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Министр юстиции Фадей Нагачевский обвинил Олесю Стамате, возглавлявшую ведомство в правительстве Майи Санду, в процедурных ошибках в судебном деле о признании недействительным договора о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Об этом глава Минюста написал на своей странице в Facebook.

14 января суд Кишинева принял решение, в соответствии с которым постановил «предоставить Агентству публичной собственности 20-дневный срок для устранения пробелов» из иска, поданного бывшим правительством 10 сентября 2019 года в отношении признания недействительным договора о сдаче в концессию. Нагачевский обвинил своего предшественника Олесю Стамате, которая подготовила запрос о судебном иске против компании «Avia Invest», взявшей аэропорт в концессию, в совершении этих ошибок, из-за чего государство потеряло 4 месяца.

– Из-за этой ошибки мы потеряли 4 месяца. 4 месяца в отношении задачи, которую члены бывшего правительства называли “стратегически важной, и сейчас они обвиняют нас в том, что мы не предпринимаем решительных действий. Мы действуем решительно и компетентно. Вопрос: что делали они? – отметил Нагачевский.

Ранее президент Игорь Додон неоднократно подчеркивал необходимость аннулирования договора о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева, заключенного с многочисленными нарушениями закона. Ситуация вокруг аэропорта и компании «Avia Invest» была одним из пунктов повестки нескольких заседаний Высшего совета безопасности.