Из-за ошибки кассирши в обменнике в Кишинёве разыскивают женщину

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Женщина хотела поменять в обменном пункте 100 евро, но получила от кассирши больше 2 000 леев. Её фотография, сделанная с камеры видеонаблюдения, была опубликована в социальной сети.

Изображение женщины было опубликовано в группе «Chishinau.fail» вчера поздним вечером и за несколько часов набрало десятки комментариев. Автор публикации отметил, что женщина подошла к обменнику, чтобы разменять 100 евро. Кассир из-за невнимательности и большого количества клиентов передал ей больше 2 000 леев.

– Просим вас помочь установить какие-либо контакты этой женщины. Она была с ребёнком 2-3 лет, – написал автор.

Тем не менее интернет-пользователи не торопятся помогать в розыске женщины, так как считают, что виновным является только кассир и считают, что это будет ему хорошим уроком. Один из комментирующих публикацию рассказал, что с ним тоже приключилась подобная история. Ему в обменнике дали сумму больше на 7 000 леев. Кассир в этот момент разговаривал по телефону.