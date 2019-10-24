Из-за невнимательности на дороге двое жителей Рыбницы оказались в больнице

Тринадцатилетний школьник перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колёса Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября в селе Суклея.
Несовершеннолетнего госпитализировали в травматологическое отделение больницы. Врачи диагностировали у него рану коленного сустава и ссадины.
Ещё одно ДТП, пишет mvdpmr.org, произошло в Рыбнице из-за невыполнения требования дорожного знака “Уступи дорогу”. Автомобиль Nissan под управлением 30-летнего жителя города не пропустил мопед Mustang и совершил с ним столкновение.
С переломами ключицы и ребра 62-летний водитель мопеда был госпитализирован в травматологическое отделение Рыбницкой центральной районной больницы. Обстоятельства инцидента выясняются.
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