Из-за несоблюдения условий карантина в Штефан-Водэ и Сороках могут ввести пропуск на выход из дома (ВИДЕО)

Из-за несоблюдения условий карантина в Штефан-Водэ и Сороках могут ввести пропуск на выход из дома (ВИДЕО)

Жителей карантинных населенных пунктов – Штефан-Водэ, Сорок и Карахасань – призывают строго соблюдать этот режим. В противном случае власти могут ввести пропуск для выхода из дома граждан. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы в контексте того, что число подтвержденных случаев коронавируса там продолжает расти. 

– В особенности обращаюсь к жителям Сорок и Штефан-Водэ. Прошу вас соблюдать всё, что касается введенного властями карантина. В противном случае мы прибегнем к режиму пропусков для выхода из дома, – сказал он. 

Он также отметил, что беспокойство властей вызывает и ситуация в Глодянах, где до настоящего времени было зарегистрировано 24 случая коронавируса, 18 из которых – только вчера. 11 из заболевших – медицинские работники.

– В Глодянах может идти речь о новом потенциальном очаге, – сказал он. 

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