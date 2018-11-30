Из-за марша унионистов движение по некоторым улицам столицы будет перекрыто в субботу

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что 1 декабря, начиная с 10:00, в некоторых районах страны будут проводиться марши, посвященные 100-летию Великого объединения.

Во время мероприятий движение в столице будет временно прекращено на следующих улицах:

– Дечебал 17;

– Аллея Гэрий;

– бул. К. Негруцци;

– Штефан чел Маре (участок между улицей Чуфля и Бэнулеску-Бодони).

В ходе мероприятий патрульные инспекторы будут обеспечивать общественную безопасность и управлять потоком участников дорожного движения на маршрутах, по которым пройдут марши.