Из-за марша унионистов движение по некоторым улицам столицы будет перекрыто в субботу

Из-за марша унионистов движение по некоторым улицам столицы будет перекрыто в субботу

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что 1 декабря, начиная с 10:00, в некоторых районах страны будут проводиться марши, посвященные 100-летию Великого объединения.

Во время мероприятий движение в столице будет временно прекращено на следующих улицах:

– Дечебал 17;
– Аллея Гэрий;
– бул. К. Негруцци;
– Штефан чел Маре (участок между улицей Чуфля и Бэнулеску-Бодони).

В ходе мероприятий патрульные инспекторы будут обеспечивать общественную безопасность и управлять потоком участников дорожного движения на маршрутах, по которым пройдут марши.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md