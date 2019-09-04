Житель Первомайска остался без автомобиля из-за короткого замыкания (ФОТО)

0

Citroen, припаркованный во дворе многоэтажного дома в Первомайске, загорелся ночью 4 сентября. Владелец проснулся от звука лопающихся шин. 32-летний автолюбитель успел лишь подальше отогнать другую машину и вызвать пожарных.

Спасатели ликвидировали воспламенение, начавшееся в салоне машины, пишет mvdpmr.org. Задняя часть транспортного средства выгорела полностью. Относительно невредимым остался лишь моторный отсек.

Следов поджога обнаружено не было, пишет источник. Основная версия возгорания – замыкание электропроводки.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится разбирательство.