Из-за короткого замыкания в Тирасполе загорелся легковой автомобиль (ФОТО)

Из-за короткого замыкания в Тирасполе загорелся легковой автомобиль (ФОТО)

19 августа в Тирасполе во дворе многоквартирного дома произошло возгорание припаркованного автомобиля Nissan. Свидетелями происшествия стали жители многоэтажки.

Вызвав пожарную охрану, люди бросились тушить огонь подручными средствами, пишет mvdpmr.org. Транспортное средство удалось спасти. От огня пострадали радиатор и провода, а также была повреждена краска из-за воздействия высокой температуры.

Согласно предварительному заключению специалистов, причиной воспламенения стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Материальный ущерб устанавливается, проводится разбирательство.

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