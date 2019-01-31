Из-за короткого замыкания в Тирасполе загорелась иномарка

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28 января в центре Тирасполя загорелся автомобиль Volkswagen Polo. В момент воспламенения салон авто был пуст. Полыхавшую иномарку заметили очевидцы, которые вызвали пожарных.

До момента прибытия пожарной бригады очевидцы попытались потушить пламя самостоятельно. Кто-то из водителей принёс лом и огнетушители. Совместными силами прохожие локализовали очаг возгорания, передаёт mvdpmr.org.

Прибывшие пожарные не допустили повторного воспламенения и помогли 38-летнему автовладельцу сохранить транспортное средство. Огонь успел повредить моторный отсек, подлежащий восстановлению.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента выясняются.