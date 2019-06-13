Из-за короткого замыкания в Слободзее пострадала крыша жилого дома

Из-за короткого замыкания в Слободзее пострадала крыша жилого дома

11 июня в селе Коротное Слободзейского района загорелась крыша частного дома. Возгорание обнаружил 25-летний хозяин.

В течение 5-ти минут пожарные сбили огонь, пишет mvdpmr.org. Чтобы не допустить повторного воспламенения, деревянную конструкцию кровли пришлось разобрать.

Огонь повредил фронтон крыши и часть веранды. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети. При осмотре места происшествия установлено, что электропроводка была смонтирована с нарушениями.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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