Из-за короткого замыкания в Слободзее пострадала крыша жилого дома

11 июня в селе Коротное Слободзейского района загорелась крыша частного дома. Возгорание обнаружил 25-летний хозяин.
В течение 5-ти минут пожарные сбили огонь, пишет mvdpmr.org. Чтобы не допустить повторного воспламенения, деревянную конструкцию кровли пришлось разобрать.
Огонь повредил фронтон крыши и часть веранды. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электросети. При осмотре места происшествия установлено, что электропроводка была смонтирована с нарушениями.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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