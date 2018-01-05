Из-за густого тумана задерживаются и аннулированы несколько рейсов в Кишиневском аэропорту

По словам синоптиков, в течение дня туман рассеется.

Неблагоприятная погода внесла свои коррективы в расписание вылетов и прилетов в Международном кишиневском аэропорту. Так, в связи с густым туманом аннулирован рейс в Стамбул, а также задерживается на час рейс в Москву, сообщает moldpres.md.

В то же время с задержкой на час прибудет в Кишинев самолет из Москвы, а рейс Стамбул – Кишинев аннулирован.

– Другие изменения на сегодня не ожидаются, – уточнили представители Международного кишиневского аэропорта.

Глава Центра метеопрогноза Государственной гидрометеорологической службы Геннадий Рошка отметил, что туман полностью рассеется в течение дня.

– Туман также будет в ночные и утренние часы в субботу и в воскресенье, – добавил синоптик.

В последующие дни температурный минимум составит -2 градуса, а днем столбики термометров достигнут +10 градусов.