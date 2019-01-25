Из-за гололёда врачи скорой помощи не добираются до пациентов и проводят консультации по телефону

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Гололёд нарушил дорожное движение и создал проблемы водителям по всей стране, а особенно это ощутили экипажи скорой помощи, которые при любых погодных условиях не могут не выехать на вызов.

Так, за последние сутки из-за образовавшегося на дорогах льда у бригад скорой помощи возникли проблемы при передвижении в южных и центральных районах страны. По данным Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, трудности возникли в районах: Каушаны, Штефан-Водэ, Унгены, Чимишлия, Кагул, Кантемир и в Гагаузии.

За указанный период бригады врачей оказали помощь 2 717 пациентам. В некоторых населённых пунктах страны из-за гололёда врачи не смогли добраться до пациентов и провели с ними консультации по телефону. В некоторых случаях была задействована первичная медицинская помощь, а также служба по чрезвычайным ситуациям.