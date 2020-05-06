Из-за ДТП возле Трушен загорелся автомобиль (ВИДЕО)

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Авария произошла сегодня днём на кольцевой развязке трассы R1, у въезда в Трушены. Из-за столкновения один из автомобилей загорелся.

Как сообщила сотрудник пресс-службы столичной полиции Наталья Стати, столкнулись автомобиль Renault, которым управлял 38-летний водитель, и Mercedes под управлением 24-летнего водителя.

Удар был настолько сильным, что Renault задымился, пишет echipa.md. Пожарные подоспели вовремя и быстро погасили возгорание.

Предварительно было установлено, что виноват водитель Renault, не пропустивший Mercedes. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и шесть штрафных пунктов.

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