Из Украины выдворили молдаванина, взявшего “шефство” над колонией

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Украина выслала из страны “смотрящего” за Ивано-Франковской колонией. Уроженец Молдовы освободился в прошлом месяце после того, как отсидел за убийство, совершённое с особой жестокостью.

Как пишет fbi.media, в исправительной колонии 32-летний молдаванин являлся “смотрящим” и, по оперативным данным, намеревался продолжить выполнять эту роль на воле, взяв под контроль всю Ивано-Франковскую область.

Под предлогом того, что освободившийся мужчина находится на территории Украины незаконно, его выдворили в Молдову через КПП “Мамалыга”. Нарушителю на 3 года запретили въезд на территорию соседнего государства.