Из тюрьмы в Крикова сбежал заключенный

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Из пенитенциара №4 (Крикова) сбежал заключенный. Речь идет о Багрин Дмитрие 1985 года рождения, осужденном на 6 с половиной лет тюрьмы за разбой с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, и с причинением ущерба в значительных размерах.

Приговор мужчине был вынесен 11 декабря прошлого года. Отбывая заключение, он был задействован на производстве, откуда и сбежал.

Беглец разыскивается полицией. Его рост составляет примерно 166-167 см, он среднего телосложения, черные короткие волосы, голубые глаза. Всех, кто располагает какой-либо информацией о мужчине, просят сообщить ее по номерам: 078777408; 078903520;(022) 453-549, 405-104, 453-630, 409-787 или 112.