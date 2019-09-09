Из тюрьмы в Гоянах сбежал заключенный (ФОТО)

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Уроженец Каушан Амалани Станислав 2002 года рождения, приговоренный к трем годам лишения свободы и отбывающий срок в пенитенциаре для несовершеннолетних №10 в Гоянах, сбежал этой ночью.

Представители Национальной администрации пенитенциаров призывают граждан помочь в поисках сбежавшего. Его приметы: рост 185-190 см, худой, опущенные плечи, длинная шея, черные волосы, круглое лицо, плоский лоб, длинные ресницы, длинный нос, пухлые губы. Был одет в черную майку/кофту, черные брюки, обут в темные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о сбежавшем, просят позвонить по телефонам: 022-35-08-90, 022 40-97-87, 078 777 450.