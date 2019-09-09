Из тюрьмы в Гоянах сбежал заключенный (ФОТО)

Из тюрьмы в Гоянах сбежал заключенный (ФОТО)

Уроженец Каушан Амалани Станислав 2002 года рождения, приговоренный к трем годам лишения свободы и отбывающий срок в пенитенциаре для несовершеннолетних №10 в Гоянах, сбежал этой ночью. 

Представители Национальной администрации пенитенциаров призывают граждан помочь в поисках сбежавшего. Его приметы: рост 185-190 см, худой, опущенные плечи, длинная шея, черные волосы, круглое лицо, плоский лоб, длинные ресницы, длинный нос, пухлые губы. Был одет в черную майку/кофту, черные брюки, обут в темные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о сбежавшем, просят позвонить по телефонам: 022-35-08-90, 022 40-97-87, 078 777 450.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md