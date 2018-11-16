Из рук любимой в багажник авто. Неожиданная концовка истории любви в Дондюшанах

Молодого человека из Дондюшан избили трое односельчан, запихнули в багажник автомобиля Logan и отвезли в поле, где долго пытали заложника.

Леденящая душу история произошла 14 ноября, в селе Редиул Маре, района Дондушень. Поводом к случившемуся послужило то, что несколько приятелей не поделили между собой одну женщину.

45-летний мужчина на следующий день после инцидента обратился в полицию, где рассказал, что в среду вечером три односельчанина затащили его в багажник машины Dacia Logan, вывезли в поле и сильно избили. Удары наносились ногами и кулаками по разным частям тела. Затем нападавшие связали мужчину и оставили его в поле.

Как сообщила для deschide.md Светлана Талпэ, сотрудник пресс-службы Дондюшень, конфликт начался из-за 35-летней женщины, с которой жила жертва.

Не знаю точно, что произошло, но я от этих парней такого не ожидала. Они хорошие люди, у двоих по четверо детей. Они гостеприимные, добродушные люди, работают за границей, а тот, кого избили, только пьет, не работает и гуляет, – рассказывает местная жительница.

В настоящее время двое нападавших задержаны на 72 часа, а третий находится в розыске. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Если троих людей признают виновными, их могут приговорить к 6-10 годам лишения свободы.