Из резервного фонда Кишинева выделили 2 млн леев на борьбу с коронавирусом

Из резервного фонда Кишинева выделили 2 млн леев на борьбу с коронавирусом

Члены комиссии по резервному фонду муниципия Кишинев решили выделить на данном этапе дополнительно около 2 млн. леев для усиления мер предосторожности в борьбе с вирусом нового типа. Об этом на своей странице в соцсети написал Ион Чебан. 

– Средства были распределены по всем муниципальным управлениям, по претурам, а также направлены в Детскую муниципальную инфекционную больницу, которая является стратегической. На них будут приобретены средства защиты для всех муниципальных структур: маски, перчатки, термометры, дезинфицирующие средства, очки, специальное оборудование для дезинфекции помещений и другое, – отметил он. 

Градоначальник призвал граждан быть ответственными и объединить усилия для борьбы с коронавирусом.

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