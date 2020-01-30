“Из разыскивает полиция”: фото Плахотнюка появилось на панно у инспекторатов (ФОТО)

“Из разыскивает полиция”: фото Плахотнюка появилось на панно у инспекторатов (ФОТО)

Фото бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка появилось на панно “Их разыскивает полиция” у инспекторатов. На досках Плахотнюк занял “почетное место” рядом с объявленными ранее в розыск Иланом Шором и Константином Цуцу. 

Также была опубликована ориентировка на олигарха, в которой сообщается о наличии у Плахотнюка удостоверения личности на имя “Новак Владислав Владимирович”.

Напомним, сегодня Александр Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура будет настаивать на международном розыске бывшего демократа.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md