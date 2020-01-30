“Из разыскивает полиция”: фото Плахотнюка появилось на панно у инспекторатов (ФОТО)

0

Фото бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка появилось на панно “Их разыскивает полиция” у инспекторатов. На досках Плахотнюк занял “почетное место” рядом с объявленными ранее в розыск Иланом Шором и Константином Цуцу.

Также была опубликована ориентировка на олигарха, в которой сообщается о наличии у Плахотнюка удостоверения личности на имя “Новак Владислав Владимирович”.

Напомним, сегодня Александр Стояногло заявил, что Генеральная прокуратура будет настаивать на международном розыске бывшего демократа.