Из правительства — в безработные: Лянкэ ищет работу

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Бывший вице-премьер Юрий Лянкэ пребывает в поисках работы. О своём положении он заявил накануне в рамках местной телепередачи.

– Я уехал из Кишинёва, будучи членом правительства, а вернулся в качестве безработного, – посетовал Лянкэ после отпуска в середине июня, в котором он побывал вместе с родителями.

По словам Лянкэ, его нынешняя задача – найти работу, которая принесёт удовлетворение и стабильный финансовый доход, пишет tv8.md. Стоит отметить, что ранее Лянкэ баллотировался в Европарламент от партии “Pro România”, однако, не попал в него.