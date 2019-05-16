Из подъезда дома на Рышкановке украли детскую коляску: подозреваемых задержали (ВИДЕО)

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58-летняя женщина и 34-летний мужчина из Кишинёва, которые ранее привлекались к ответственности за различные преступления, были задержаны сотрудниками Инспектората полиции сектора Рышкановка по подозрению в краже детской коляски из подъезда жилого дома. Материальный ущерб составил 6 000 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл поздней ночью 9 мая. В ходе следственных мероприятий было установлено, что злоумышленники проникли в подъезд дома путём свободного доступа, откуда украли коляску. Обнаружив ее отсутствие, владелец обратился в полицию.

Позже полицейские обнаружили коляску в ломбарде. Злоумышленники продали её за 1 000 леев. Коляска была изъята и вскоре будет возвращена законным владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф в размере от 32 000 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4-х лет лишения свободы.