Из почти тысячи пешеходных переходов в Кишиневе освещены лишь четверть

Жители столицы подвергают свою жизнь риску, когда проходят по пешеходному переходу. В 2017 году произошло 1382 несчастных случая с участием пешеходов, что является самым высоким показателем за последние десять лет.

Такую тревожную статистику выявляет исследование, проведенное PrimăriaMEA. Ежегодно на пешеходных переходах в год случается более 200 ДТП, а в 2017 году из общего числа произошло 602 ДТП с участием пешеходов и 266 – на пешеходных переходах. В результате 264 человека получили травмы, а 12 скончались, пишет tv8.md.

Две главные причины ДТП с пешеходами – это невнимание водителей из-за низкой видимости зебр и пешеходов, и отсутствие уличного освещения (из 929 пешеходных переходов только 257 освещаются). Другие причины – это невнимательность водителя, парковка на пешеходных переходах, превышение скорости и объезд “лежачих полицейских”.