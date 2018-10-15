Из оранжевого в жёлтый: ситуация с корью в стране стабилизируется

Оранжевый код, объявленный в конце августа в связи со вспышкой кори в стране, изменён на жёлтый уровень опасности. Такое решение было принято после рассмотрения последней информации об эпидемиологической ситуации в стране.

Министерство здравоохранения предложило изменить оранжевый код опасности на жёлтый, сохранив при этом высокий уровень бдительности. Согласно полученным данным, ситуация в связи с корью в Молдове улучшилась, а в первые дни октября не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. В то же время на всей территории страны сохраняются меры наблюдения.

В период с 1 января по 2 октября текущего года было зарегистрировано 295 подтверждённых случаев кори. Больше всего инфицированных было зафиксировано в августе – 239. Болезнь затронула следующие районы: Чадыр-Лунга (156 заболевших), Вулканешты (34), Унгены (20), Тараклия (12), Кагул и Кантемир (10), Окница (7).

По данным Министерства образования, с начала текущего месяца 5 314 учащихся не были допущены в учебные заведения из-за отсутствия вакцины от кори. Из них 1 606 были уже привиты, но в течение 15 дней пока не могут посещать школу или детский сад, а остальные 4 982 остались непривитыми.

Корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Один инфицированный человек может заразить ещё 18 непривитых. Ежегодно во всём мире регистрируется около 90 000 случаев смерти от осложнений кори. Последняя эпидемия регистрировалась в 2002 году.

Стоит отметить, что Партия социалистов требует отмены нормы закона, запрещающей невакцинированным детям посещать учебные заведения, так как считают, что это положение является дискриминационным. По мнению депутата ПСРМ Владимира Односталко, дети не должны становится заложниками ситуации с вакцинами.