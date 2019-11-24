Из новых удостоверений личности исчезнет информация о группе крови

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В новых молдавских удостоверениях личности не будет информации о группе крови. Всё остальное будет, как прежде.

В постановлении правительства отмечается, что выдача удостоверяющих личность документов нового образца начнётся по истечении запасов старых бланков, но не позднее 1 апреля 2020 года. До этого момента в старых бланках в графе «Группа крови» будет проставляться символ «<», который означает отсутствие данных, передаёт publika.md.

Изменения коснутся всех удостоверяющих личность документов: удостоверения личности гражданина, удостоверения личности для лиц без гражданства, вида на жительство, паспорта гражданина и т. д. Все документы, выданные до сих пор, будут наряду с новыми считаться действительными до истечения их срока действия.

То, что группу крови необходимо исключить из удостоверений личности и паспортов, депутаты решили ещё в 2018 году.