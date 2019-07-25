Из молдавского поезда в Брянске изъяли партию контрабандных устриц

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Контрабандный товар обнаружили сотрудники Брянской таможни при контроле багажа пассажиров, следовавших поездом «Кишинёв-Москва». 24 июля они пресекли незаконный ввоз 130 килограммов устриц.

Как пишет bryansktoday.ru, 13 коробок с замороженными устрицами гражданин Молдовы вёз в Москву для продажи. Он задекларировал свой товар, однако никаких товаросопроводительных и ветеринарных документов предоставить не смог.

В отношении нарушителя открыто административное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.