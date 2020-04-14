Из инфекционной больницы выписан сотый пациент, победивший коронавирус

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Сегодня из больницы имени Тома Чорбэ выписали сотого пациента, излечившегося от коронавируса. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

– Благодаря усилиям врачей, а также всего медицинского персонала, участвующего в борьбе с COVID-19, мы с радостью объявляем о выписке сотого пациента. Речь идёт о 48-летней жительнице Хынчешт, которая успешно прошла лечение от COVID-19. Пациентка чувствует себя хорошо, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до этого часа в Молдове от коронавируса вылечились и были выписаны из больниц 136 человека.

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