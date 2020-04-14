Из инфекционной больницы выписан сотый пациент, победивший коронавирус

Из инфекционной больницы выписан сотый пациент, победивший коронавирус

Сегодня из больницы имени Тома Чорбэ выписали сотого пациента, излечившегося от коронавируса. Об этом сообщается на странице медучреждения в Facebook.

– Благодаря усилиям врачей, а также всего медицинского персонала, участвующего в борьбе с COVID-19, мы с радостью объявляем о выписке сотого пациента. Речь идёт о 48-летней жительнице Хынчешт, которая успешно прошла лечение от COVID-19. Пациентка чувствует себя хорошо, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до этого часа в Молдове от коронавируса вылечились и были выписаны из больниц 136 человека.

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