Из гостей – в милицию: житель Тирасполя избил приятельницу до больничной койки

Медики диагностировали у пациентки травму головы, переломы челюсти и скулы, кровоподтёки на руке.

По данным МВД Приднестровья, в травмпункт Республиканской клинической больницы обратилась жительница микрорайона Кировский. Оказав пострадавшей неотложную помощь, врачи проинформировали о пациентке сотрудников милиции.

В ходе разбирательства стало известно, что столь жестоко 41-летнюю горожанку избил приятель. Около полуночи между ними вспыхнул конфликт на почве внезапно возникшей неприязни. Ссора произошла в процессе распития спиртных напитков.

По факту причинения вреда здоровью проводится проверка.