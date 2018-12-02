Из дивы в затворницы. Почему Мария Каллас умерла в одиночестве

Кто помог Марии Каллас добиться успеха, благодаря работе над какой ролью артистка смогла похудеть и кого любила дива? К 95-летию со дня рождения известной оперной певицы АиФ рассказывает историю ее жизни и необычные факты из биографии.

Всю свою жизнь Мария Каллас пыталась заслужить чью-то любовь. Сначала — матери, которая была равнодушна к ней с самого рождения. Потом — влиятельного мужа, боготворившего артистку Каллас, но не женщину. А замкнул эту цепочку Аристотель Онассис, предавший певицу ради собственных корыстных интересов. Она умерла в 53 года в пустой квартире, так и не став по-настоящему счастливой. К юбилею оперной дивы АиФ.ru рассказывает о главных событиях и людях в судьбе Марии Каллас.

Нелюбимая дочь

Появлению Марии на свет никто не обрадовался. Родители мечтали о сыне и были уверены, что все девять месяцев Евангелия Димитриаду вынашивала именно мальчика. Но 2 декабря 1923 года их ждал неприятный сюрприз. Первые четыре дня мать даже отказывалась смотреть на новорожденную. Неудивительно, что девочка выросла недолюбленной и жутко закомплексованной. Все внимание и забота доставались ее старшей сестре, на фоне которой будущая звезда выглядела серой мышкой. Когда люди видели полную и застенчивую Марию рядом с эффектной Джеки, они с трудом могли поверить в их родство.

Родители певицы развелись, когда ей было 13 лет. Отец семейства остался жить в Америке, а мать и двое дочерей вернулись на историческую родину: в Грецию. Жили они бедно, но не столько это расстраивало маленькую Марию, сколько разлука с папой, которого ей ужасно не хватало. Несмотря на то, что Евангелию сложно было назвать чуткой и заботливой матерью, своей карьерой оперная дива обязана именно ей. Женщина настояла на том, чтобы младшая дочь поступила в консерваторию. С первых дней учебы Каллас произвела впечатление на педагогов, она схватывала все на лету. В класс всегда приходила первой и уходила из него последней. К концу третьего триместра она уже могла бегло говорить на итальянском и французском. В 1941 году девушка дебютировала на сцене Афинской оперы в партии Тоски в одноимённой опере Пуччини, однако мир узнал о ней немного позже: через шесть лет. В 24 года певица выступила на сцене «Арена ди Верона» в опере «Джоконда». Здесь, в Италии, она познакомилась с Джованни Баттистой Менегини, известным промышленником и страстным поклонником оперы. Неудивительно, что он был с первых минут очарован Каллас и готов бросить к ее ногам весь мир.

Муж и продюсер

Джованни Баттиста Менегини был старше Марии на 27 лет, но это не помешало ему жениться на молоденькой певице. Под венец пара пошла меньше чем через год после знакомства. Бизнесмен стал для Каллас супругом и менеджером в одном лице. Следующие десять лет оперная дива и богатый промышленник шли по жизни рука об руку. Конечно, Менегини оказывал супруге мощную финансовую поддержку, что способствовало и без того блестящей карьере Марии. Но главный секрет ее востребованности заключался не в деньгах мужа, а в безупречном владении техникой. Наша знаменитая оперная певица Елена Образцова однажды сказала по этому поводу: «Каллас не обладала красивым голосом. Она обладала фантастической техникой пения и, главное, пела сердцем и душой. Она была как проводник от Бога». После Вероны перед девушкой стали постепенно открываться двери всех известных оперных театров. В 1953 году артистка подписала контракт с крупной звукозаписывающей компанией EMI. Именно эта фирма выпускала записи опер в исполнении певицы.

С самого начала своей карьеры Мария была довольно крупной. Некоторые недоброжелатели и завистники называли ее жирной. Проблемы с весом возникали из-за большой любви к еде. Секретарь артистки Надя Штаншафт рассказывала о ней: «Мы накрывали стол, она подходила и невинно спрашивала: „Надя, что это такое? Можно я попробую маленький кусочек?“ За ним следовал еще один и еще один. Так она практически съедала все, что лежало на тарелке. А потом пробовала из каждой тарелки у всех сидящих за столом. Меня это сводило с ума». Самым любимым лакомством Марии было мороженое. Именно этим десертом должна была заканчиваться абсолютно любая трапеза певицы. С таким аппетитом у Каллас были все шансы не только прославиться в качестве оперной исполнительницы, но и стать самой толстой женщиной в мире, но, к счастью, она вовремя остановилась. Работая над ролью Виолетты в своей любимой «Травиате», девушка сильно похудела и стала настоящей красавицей, которую не мог пропустить мимо известный ловелас Аристотель Онассис.

Предатель

Впервые Мария познакомилась с миллиардером в конце пятидесятых годов в Италии, на вечеринке после представления «Нормы». Через полгода миллиардер пригласил певицу с мужем покататься на его знаменитой яхте «Кристина». К концу этого путешествия в браке Каллас с Менегини была поставлена жирная точка. И это при том, что сам Онассис на тот момент тоже находился в отношениях с Тиной Леванос. Именно она застукала новоиспеченных любовников и предала их роман огласке. Чтобы развестись, певица отказалась от американского гражданства, приняв греческое. «Я сделала это по одной причине: я хочу быть свободной женщиной. По греческим законам тот, кто после 1946 года заключил брак не в церкви, не считается состоящим в браке человеком», — рассказывала Мария одному из журналистов, которые в тот период ее жизни активизировались, как никогда.

В отличие от экс-супруга певицы Онассис был равнодушен к опере. Он не понимал желания Марии петь и не раз предлагал ей прекратить свою карьеру. Однажды она действительно перестала выходить на сцену, но не ради Аристотеля. Так сложились обстоятельства: проблемы с голосом, общая усталость, разрыв отношений с «Метрополитен Опера» и уход из «Ла Скала». Начался новый период в ее жизни: богемный. Но он не сделал артистку счастливой. Как не сделал и Аристотель. Бизнесмену Каллас была нужна для имиджа. Миллиардер не собирался на ней жениться и даже заставил сделать аборт, когда та забеременела. Взяв от певицы все, что ему было нужно, Онассис благополучно нашел себе новый объект желаний: Жаклин Кеннеди. На вдове 35-го президента США он женился в 1968 году. О случившемся Мария узнала из газет. Конечно, она была в отчаянии, поскольку сама мечтала оказаться на месте Жаклин. Кстати, после свадьбы бизнесмен не прекратил своих встреч с Марией, только теперь они носили тайный характер. А во время своего медового месяца в Лондоне он звонил певице каждое утро, давая надежду на продолжение отношений.

Единственное лекарство, которое могло спасти диву от депрессии, — это работа. Но к тому моменту голос артистки был уже не тот, поэтому она начала искать новые пути самореализации. Сначала Мария снялась в фильме Пазолини «Медея», правда, он не имел кассового успеха. Потом режиссировала постановку оперы в Турине, а также преподавала в Джульярдской школе Нью-Йорка. К сожалению, удовлетворения от всего этого певица не получала. Тогда Каллас попробовала вернуться на сцену вместе с известным тенором Джузеппе Ди Стефано. Публика встречала творческий тандем очень тепло, но во время гастролей Мария была недовольна собой, голос изменял ей, а критики писали неприятные вещи. В итоге попытка возобновить карьеру тоже не сделала ее счастливее и не смогла помочь забыть предательство Аристотеля.

В конце своей жизни легендарная дива превратилась в настоящую затворницу и практически не выходила из парижской квартиры. Круг тех, с кем она общалась, резко сократился. По словам одного из близких друзей Каллас, в то время до нее невозможно было дозвониться, как, впрочем, и договориться о встрече, и это отталкивало даже самых преданных людей. 16 сентября 1977 года знаменитая оперная певица умерла около двух часов дня от остановки сердца в своей квартире. Согласно последней воле Марии, ее тело кремировали.