Из чего формируются цены на бензин и дизтопливо

В последние три года нефтепродукты подорожали почти в три раза. Что включают предельные цены на топливо и куда идут деньги, которые мы платим в виде налогов? Реальные проблемы остаются нерешёнными, а власти во всём обвиняют НАРЭ. Оно ли в этом виновато?

Мнение Тофилата

– За последний год бензин подорожал на 2,25 лея, а дизельное топливо – на 2,69 лея. Согласно опубликованной НАРЭ информации, цена на импорт бензина увеличилась на 1600 леев, или на 1,60 лея за литр. Акцизы выросли на 30 банов за литр, а НДС – на 36 банов. Сложив эти цифры, получаем сумму, на которую подорожал бензин – 2,25 лея. С дизельным топливом та же ситуация.

Вроде, всё правильно, но есть проблема. Мы не знаем, какова закупочная цена, поэтому должны верить на слово НАРЭ. Когда агентство утверждает цены, берёт за основу котировки PLATTS, то есть цены на бензин и дизельное топливо на европейском рынке. Но у нас нет доступа к информации об этих котировках, потому что они платные – годовая подписка стоит $75 тыс. У нас нет денег, чтобы приобретать такие подписки.

Но кто решил, что НАРЭ должно использовать котировки PLATTS? В Законе о рынке нефтепродуктов это положение можно найти в 4-й статье. Оно было введено парламентом 3 декабря 2015 года, а в августе 2018-го изменён срок пересмотра цен на топливо – не каждые две недели, а раз в три месяца. Почему, когда депутаты вносили изменения в закон, не подумали, что невозможно будет проверить цены, установленные НАРЭ? В данном случае вопросы не к НАРЭ, а к парламенту, который изменил закон и создал проблему.

Власти нас заверяют, что цены на топливо растут, так как дорожает нефть. Но когда нефть дешевеет, цены фактически не снижаются. Если проследить, как формировались цены на нефть и топливо за последние пять лет, то видим, что в 2014-м и в 2015 годах стоимость нефти снизилась почти на 65%. Цены на импорт бензина и дизтоплива в долларах также упали, но тарифы, указываемые на АЗС, мало изменились. Бензин подешевел тогда на 50 банов, а дизельное топливо почти на 2 лея. Но на самом деле мы должны были бы платить намного меньше. Однако из-за кражи в банковском секторе курс доллара вырос почти на 40%, за что нужно сказать спасибо действующей власти.

Согласно информации, опубликованной НАРЭ, сегодня бензин стоит 19,10 лея, а дизельное топливо – 17 леев. На каждый литр бензина мы платим почти 7 леев налогов, а на дизтопливо – 5 леев. Но почему мы их должны платить? НДС перечисляется в бюджет, а из акцизов формируется дорожный фонд. Ежегодно мы платим более 1,6 млрд леев в виде акцизов на топливо. Из этой суммы 80% должно быть направлено на ремонт дорог. Дороги же ремонтируются для отвода глаз, а деньги попадают в карманы тех, кто у власти. Но в 2017 году правительство и парламент решили выделить на ремонт дорог лишь 44% из 80% акцизов, остальные деньги были использованы для латания дыр в бюджете, а именно на возвращение украденного миллиарда или фееричные проекты Демпартии типа «Кишинёв-Арена». Мы платим налоги, думая, что будут ремонтироваться дороги, а власть использует эти средства на покрытие украденного миллиарда.

Сержиу Тофилат, эксперт в области энергетики