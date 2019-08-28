Из болгарской тюрьмы сбежали двое молдаван, осуждённых за взлом банкоматов

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В Болгарии в общенациональный розыск объявили двоих граждан Молдовы, сбежавших из колонии общего режима в Стара Загора. Инцидент произошёл в субботу, 24 августа.

Сбежавшие – 24-летний Василе Морару и 30-летний Александр Хаджи, пишет gagauzinfo.md. В июле они были приговорены к 4 годам и 8 месяцам колонии за взрывы банкоматов на территории Болгарии.

В последний раз осуждённых видели на спортивной площадке колонии в субботу после обеда. Предполагается, что они залезли на дерево у забора и таким образом смогли покинуть территорию пенитенциарного учреждения.