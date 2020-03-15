Из 81 наземных КПП на границе с Румынией и Украиной будут работать только 17

Из 81 наземных КПП на границе с Румынией и Украиной будут работать только 17

Об этом объявил президент Игорь Додон. 

Речь идет об 11 пунктах на границе с Украиной и 6 на границе с Румынией. В 00.00 17 марта остальные КПП, за исключением этих, будут закрыты. Игорь Додон не сказал, о каких пунктах идет речь, эту информацию мы опубликуем позже.

Глава государства также отметил, что граждане РМ смогут пересечь границу страны через любой из этих пунктов, тогда как иностранцам, за исключением дипломатов, въезд в Молдову будет строго запрещен.

Также, отметил он, с 00.00 17 марта будут закрыты все коммерческие авиарейсы в любых направлениях. Желающие прилететь чартерным рейсом, должны получить на это разрешение у властей. Приостановлено и движение поездов.

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