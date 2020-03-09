Из 143 автобусов, курсирующих по Кишиневу, срок эксплуатации истёк у 100

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Автобусы-“пенсионеры” с миллионами километров пробега, срок эксплуатации которых давно закончился, обнаружил вице-примар Кишинева Виктор Киронда, проинспектировавший сегодня “Городской автобусный парк”.

Так, на территории мунпредприятия есть транспортные единицы, которые приходится ремонтировать несколько раз в год, а самый старый автобус старше 22 лет и проехал 2 миллиона километров. Срок его эксплуатации превышен в три раза.

– Из 143 единиц, которые у нас есть, срок эксплуатации истёк у 100. Только у 31 автобуса есть кондиционеры, – сказал исполняющий обязанности директора учреждения Геннадий Задесенец.

В свою очередь, Киронда отметил, что в плачевном состоянии автобусов и всего “Городского автобусного парка” в целом виновно предыдущее руководство столицы. Он заявил, что для реабилитации такого важного муниципального предприятия нужны немалые инвестиции, но сделать это необходимо.

– Троллейбусы – это хорошо, но нельзя недооценивать важность автобусов. В мире нет городов, где есть только троллейбусы. Дизельные автобусы – это вид транспорта, от которого мы пока не можем отказаться, – сказал Киронда.

Проект, предусматривающий инициирование процесса сборки в Кишиневе новых автобусов, будет вновь предложен мунсовету. Заседание по данному вопросу назначено на вторник, 10 марта.