Из 12000 “плахотнюки” смогли собрать лишь 200 человек, – депутат

Запланированная на сегодня акция демократов с участием ветеранов вооруженных сил и ветеранов военных конфликтов провалилась. Об этом на своей странице написал депутат ПСРМ Гайк Вартанян, который отметил, что, судя по малочисленности участников мероприятия, становится ясно: запрыгивать в тонущую лодку хотят немногие.

– Плахотнюк, Пынзарь и Жиздан, по нашей информации, планировали собрать от 10 до 12 тысяч человек, в том числе ветеранов вооруженных сил и ветеранов военных конфликтов в поддержку уходящей власти узурпатора. Как видим на фото, вышло менее 200 человек. Люди больше не хотят ассоциировать себя с режимом Плахотнюка и отказываются запрыгивать в тонущую лодку. Еще раз – из 12000 “плахотнюки” смогли собрать лишь 200 человек, – отметил он.