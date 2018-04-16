Иван Ургант: «Из Кремля мне пока не звонили. Но я с нетерпением этого жду»

16 апреля телеведущий, продюсер, музыкант и актёр Иван Ургант празднует 40-летний юбилей.

Владимир Полупанов, «АиФ»: Иван, вы родились в Советском Союзе в далёком теперь уже 1978 году…

Иван Ургант: Спасибо, что напомнили. Понимаю, уже мало кто помнит это время. Или остались ещё такие люди? Эй, отзовитесь!

– Сохранилось ли в вас что-то советское?

– Моему поколению сильно повезло. Не всем ведь везёт жить в эпоху перемен и быть знакомым со страной, которой уже нет. Мы помним советское время, помним переход. Видим, что происходит сейчас, и можем сравнивать, анализировать. Родись мы в Канаде, мы не обогатили бы себя удивительным букетом разнообразных жизненных ощущений. Осталось ли во мне что-то советское? Да. В частности, любовь к бесплатной медицине. Когда захожу в част­ные клиники, всегда говорю: «Одну секундочку, я советский человек. Уделите мне внимание! Рассмотрите мою болезнь бесплатно, через призму общественных начал». Но мне всегда выкатывают счёт. И в момент оплаты я часто думаю: «Вот бы Сталина сейчас сюда».

Сталина на них нет

– И здесь вы не одиноки. Многие наши сограждане хотят вернуть Сталина, глядя на антироссийскую истерию во всём мире. Наши недруги творят что хотят – выслали наших дипломатов под надуманным предлогом…

– Высылка дипломатов мне напомнила схему, по которой «союзники» голосуют на конкурсе «Евровидение». Это уже переходит все разумные пределы. Мне кажется, всем надо чуть-чуть сбавить обороты.

– Насколько я понял, политикой вы тоже интересуетесь. Вы даже где-то сказали, что «не такой гибкий, как ваша политическая позиция». Но не пояснили, какова всё-таки ваша политическая позиция.

– Моя политическая позиция как змея: вертится, извивается и выскальзывает из рук.

– А если представить, что к вам на программу пожалует президент, о чём в первую очередь его спросите?

– Представить, что ко мне на программу придёт президент, мне пока очень и очень сложно. Вероятность появления у меня президента равнозначна приходу в программу Элвиса Пресли или Вольфганга Амадея Моцарта. Но думаю, что в случае прихода президента вопросы у меня на столе появились бы раньше, чем пришли в голову.

– Признайтесь, вам хоть раз звонили из Кремля по поводу не очень уместных острот на политические темы?

– Пока нет. Но я с нетерпением этого жду. И даже представляю себе, как мы сидим в «Останкино» и в процессе мозгового штурма говорим: «Ну давайте, ребята, про Ким Чен Ына сейчас пошутим или про выборы президента». И вдруг выбегают связисты, прокладывают кабель спецсвязи, дают мне в руки телефон с вертушкой. Я поднимаю трубку, а в ней знакомый усталый голос: «Что же ты, гад, задумал?» Но нет, связисты не появляются в «Останкино». Видимо, их просто не пропускают вахтёры.

Скоро ли конец ТВ?

– Выступая перед студентами МГУ с мастер-классом, вы сказали, что «телевизионные программы – это умирающий жанр». Не секрет, что телеаудитория с каждым годом уменьшается, телевидению давно предрекают скорый конец. Как вам видится это изнутри – скоро оно загнётся?

– Во-первых, некоторые телевизионные программы, хоть и согнувшись, но уже 6-й год уверенно стоят на ногах. Во-вторых, очевидно, что телевизионный сигнал будет передаваться каким-то другим способом, а у зрителя будет возможность смотреть только те программы, которые ему нравятся. Мы-то с вами помним важнейший процесс покупки газеты…

– Вы сейчас про «Аргументы и факты», которые, как и вы, отмечают в этом году 40-л­етие?

– Ну, помимо «АиФ» сущест­вовали ещё газеты, в которых публиковалась телепрограмма. Мы помним, как брали ручки и обводили программы, которые хотели посмотреть. Для тех, кто не читал газет, телевизионные дикторы рассказывали, что будет дальше. Я замирал у телевизора, как кролик перед удавом, когда они сообщали: «В 15.30 программа «Сельский час». В 16.40 «Больше хороших товаров». «Ленинский университет миллионов» смотрите в 17.15. А в 19.30 – очередную серию художественного фильма «Визит к Минотавру».

Сейчас на телевидении нет дикторов, хотя телевизионные программы продолжают печататься. Но ими пользуются в основном представители старшего поколения. Очевидно, что какие-то элементы телевидения уйдут в прошлое, какие-то останутся, но перейдут в другое качество. Я убеждён, что никуда не денутся прямой эфир и экран. И новости сохранятся. Одно дело, когда ты их читаешь, и другое – когда видишь на экране и слышишь мысль человека, который эти новости озвучивает. Ведь иногда мысль там присутствует. Я достаточно оптимистично смотрю в будущее телевидения. Ведь, когда оно появилось, все предрекали смерть кинематографу. Но люди и сегодня ходят в кино, которое превратилось в аттракцион.

С появлением Интернета и телевизоров, которые, по сути, являются компьютерами, можно смотреть программы избирательно и в удобное для себя время. На нас, производителях, эти изменения не сильно отражаются. Мы как снимали, так и будем снимать свою программу.

«Как у Пугачёвой»

– Я как-то спросил Аллу Пугачёву: «Что можно подарить на юбилей такой женщине, как вы? Ведь у вас всё есть!» «Колготки», – ответила она. А что можно подарить вам, чтобы порадовать?

– У меня ситуация такая же, как у Аллы Борисовны, – у меня тоже нет колготок. Ни одной пары! Это не означает, что мне нужно их дарить. Чем дольше мы живём, чем чаще ходим друг к другу на дни рождения и поздравляем друг друга, тем сложнее выбрать подарок. Есть одно простое правило – дари то, что хотелось бы получить тебе самому. «А ты был бы рад этому подарку?» – спрашиваю я себя, глядя на рулон липкой ленты для ловли мух. И отвечаю: «Конечно, да». Покупаю и дарю друзьям. Важно не передаривать подарки тем же людям, которые тебе их подарили.

– Вы человек невероятно лёгкий, остроумный и обаятельный. Легко ли быть, извините за тавтологию, лёгким и обаятельным?

– Честно говоря, я только с вами так общаюсь. Остальные, конечно, от меня огребают по полной.