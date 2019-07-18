Итоги заседания Высшего совета безопасности (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня заседание Высшего совета безопасности Республики Молдова, после чего в ходе брифинга проинформировал граждан об обсужденных проблемах. Всего было рассмотрено пять основных и несколько дополнительных вопросов.

Первый приоритетный вопрос – расследование банковского мошенничества. В связи с этим были заслушаны отчеты Национального банка и Генеральной прокуратуры, в том числе появившаяся в прессе информация о списках, приложенных к отчету «Кролл-2». Генпрокуратура проинформировала о предпринимаемых в этом направлении действиях, в том числе блокирование или арест счетов и имущества лиц, которые фигурируют в отчете «Кролл-2». Вместе с тем, Прокуратура может инициировать снятие парламентского иммунитета с некоторых депутатов согласно действующему законодательству. Национальный банк Молдовы на заседании ВСБ проинформировал о том, что находится в постоянном контакте с Генеральной прокуратурой в процессе расследования.

Второй приоритетный вопрос – продажа компании Gas Natural Fenosa, и в этой части государственные ведомства представят в Высший совет безопасности дополнительную информацию, в том числе по происхождению финансовых средств, использованных в сделке.

Третий вопрос – страховые компании в Республике Молдова, особенно MoldAsig. В отношении этой компании есть подозрения по поводу транспарентности сделки по ее продаже, которая могла состояться в ближайшие дни. В настоящий момент процесс продажи заморожен.

Четвертый вопрос касается «Кишинэу-Арена», где выявлено множество нарушений закона в части выделения 70 га земли из публичной собственности и более 200 млн. леев из государственного бюджета.

Пятый вопрос – программа «Гражданство через инвестиции», которая в настоящее время приостановлена, а 19 июля парламент поменяет законодательство, чтобы «заморозить» процесс, – отметил президент на своей странице в соцсети.