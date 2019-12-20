Итоги спецоперации “Автобус”: выявлены десятки нарушений (ВИДЕО)

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Со 2 по 15 декабря Национальный инспекторат патрулирования и Национальное агентство автомобильного транспорта проводили спецоперацию «Автобус», которая была направлена на борьбу с незаконной перевозкой пассажиров, предотвращение ДТП и проверку технического состояния транспортных средств.

В ходе операции правоохранители проверили документы и техническое состояние 420 транспортных средств, перевозящих пассажиров, 11 из которых – школьные автобусы. В результате проверок было обнаружено 91 нарушение. В основном, это:

технические дефекты тормозной системы, рулевого механизма, приборов освещения или сигнализации;

незаконное размещение рекламы;

отсутствие техосмотра.

В связи с этими нарушениями было заполнено более 70 протоколов, предусматривающих наложение штрафов в размере от 450 до 600 леев. Администраторам были даны рекомендации, кроме этого, они получили штрафы в размере 3 000 леев за допуск к работе транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует нормам. А 11 транспортных средств были лишены номерных знаков, им запрещено осуществлять деятельность до тех пор, пока не будут устранены все нарушения, обнаруженные правоохранителями.