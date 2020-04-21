Итоги Пасхи: 30 протоколов и штрафы на более чем 600 тысяч леев за нарушение мер борьбы с коронавирусом

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В период с 18 по 19 апреля сотрудники МВД выписали 30 протоколов в отношении людей, нарушивших карантин и меры борьбы с коронавирусом. Общая сумма штрафов превысила 630 тысяч леев.

По данным пресс-службы министерства, 29 человек нарушили режим самоизоляции или находились в общественных местах без удостоверения личности. Кроме того, был задокументирован экономический агент, который занимался продажей строительных материалов.

В Пасхальную ночь полицейские находились у храмов и контролировали соблюдение введённых властями ограничений. В итоге было зарегистрировано 3 нарушения, допущенные священниками из Кишинёва, Новоаненского и Оргеевского районов.

Общая сумма штрафов, выписанных в Пасхальные дни, превысила 630 000 леев. А с 17 марта и до сегодняшнего дня в стране были наложены штрафы на 25 млн леев.

По данным Генерального инспектората полиции, за отчётный период было зарегистрировано 49 жалоб и 1 798 сообщений об инцидентах. В службу 112 поступило 1 606 экстренных сообщений, которые находятся в компетенции полиции. Большинство из них были зарегистрированы в муниципии Кишинёв, а также в Оргеевском и Яловенском районах. В то же время были пойманы за рулем 33 нетрезвых водителя.

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