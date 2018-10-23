Итоги обысков в АП и суде: задержаны 10 человек

Прокуроры и офицеры Антикоррупционной прокуратуры подвели итоги обысков, проведенных сегодня, 23 октября, в Апелляционной палате Кишинева, суде сектора Центр, Муниципальной прокуратуре, а также на дому подозреваемых в деле о коррупции, которое расследовалось прокурорами с августа этого года.

Как сообщается в пресс-релизе НАЦ, прокуроры и офицеры Антикоррупционной прокуратуры раскрыли преступную схему, в которой были задействованы 5 судей, прокурор, адвокат, юридический помощник, врач и обвиняемый по делу. Согласно материалам расследования, судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр вымогали и получали деньги в особо крупных размерах для вынесения положительных решений по уголовным делам, находящимся в процессе рассмотрения. Роль адвоката и прокурора состояла в посредничестве при передаче денег от заинтересованных лиц судьям. Врач и еще одно физическое лицо, задействованные в схеме, были “клиентами” судей – они передавали деньги и в их отношении должны были быть приняты положительные решения.

В результате проведенных обысков были задержаны 10 человек: 3 судей Апелляционной палаты, 2 судей суда сектора Центр, прокурор Муниципальной прокуратуры, адвокат, юридический помощник, врач и физическое лицо.