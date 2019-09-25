Итоги купального сезона в Приднестровье: 14 человек утонули в Днестре

0

В Приднестровье подвели итоги купального сезона, который длился с 15 мая по 15 сентября. За этот период в целом в реке Днестр при различных обстоятельствах погибли 14 человек. Об этом сообщили в Отделе по делам гражданской обороны и ЧС Бендер.

– Наиболее распространённой причиной гибели людей по-прежнему остаётся неосторожность граждан: купание в необорудованных местах, нахождение на воде в состоянии алкогольного опьянения, недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте бендерской администрации.

При этом отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей было сохранено семь жизней. Примечательно, что в Бендерах в период купального сезона фактов утопления на территории городского пляжа не зафиксировано. Такая тенденция поддерживается на протяжении последних 9 лет, передаёт novostipmr.com.

С окончанием купального сезона закончилось и дежурство спасателей на пляжах. В связи с этим гражданам напоминают о необходимости соблюдения правил предосторожности и безопасного поведения в местах отдыха рядом с водоёмами.