Итог пожаров в Кишиневе: люди не пострадали, выгорело около 1500 квадратных метров площади (ФОТО, ВИДЕО)

Официальную сводку двух сильнейших пожаров в столице опубликовал Нацинспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании в Институте микробиологии и биотехнологии Академии наук на Телецентре поступило в 12.06. На место пожара было направлено 14 спецмашин с более 100 пожарными. Пламя охватило в общей сложности более 1000 квадратных метров крыши здания. Локализовать пожар удалось в 13.20.

Что касается второго возгорания, в торговом центре Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир, сообщение о нем поступило в 13.15. Здесь с огнем боролись 4 пожарных расчета, и ликвидировали его в 14.20. В здании успело выгореть 500 квадратных метров.

В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Причины возникновения возгораний предстоит выяснить специалистам.